Укрзализныця изменила маршрут поездов из Черновцов в Киев из-за оползня
Укрзализныця изменила маршрут поездов из Черновцов в Киев из-за проседания грунта на перегоне Новоселица - Мамалыга, восстановление которого продлится минимум 10 часов
Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в Telegram.
В пресс-службе напомнили, что в результате провала грунта под железной дорогой на перегоне Новоселица - Мамалыга в Черновицкой области образовалась яма глубиной 6 метров.
Отмечается, что восстановительные работы продлятся не менее 10 часов.
В пресс-службе отметили, что Укрзализныця будет доставлять пассажиров поезда №117 Киев - Черновцы от станции Мамалыга автотранспортом до Львовской железной дороги.
Кроме того, поезд №118 Черновцы - Киев отправлением из Черновцов в 19:46 отправится по измененному маршруту через Залещики и Тернополь. Из маршрута будут исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы и Гречаны - пассажиров с этих станций будут забирать отдельным рейсом согласно графику.
В пресс-службе добавили, что ориентировочное время задержки прибытия в Киев из-за объездного маршрута и прицепки дополнительных вагонов с направления Каменца-Подольского по станции Хмельницкой составит около двух часов.
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