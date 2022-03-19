Укрзализныця изменила маршрут эвакуационного поезда в Румынию
Укрзализныця изменила эвакуационный маршрут от Измаила, Одесской области, в Румынию
Об этом говорится в телеграм-канале Укрзализныци .
Теперь поезд движется по маршруту Измаил – Исакча вместо Измаил – Тульча. Он отправляется в 23:23 с Одесского вокзала и направляется в Измаил с пересадкой на катер в Исакчу.
Отправка производится от причалов морского вокзала Измаила после завершения таможенных и пограничных процедур. Прибытие в Румынию ориентировочно в 11:00.
Услугой могут воспользоваться женщины, дети, мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию. Эвакуационные рейсы бесплатны.
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