Об этом информирует Укрзализныця .

С 19 января поезд №59 Харьков - Одесса будет отправляться из Харькова в 12:37 (вместо 08:12) и будет следовать через Днепр и Кривой Рог. Поезд не будет заезжать на станции Новомосковск, Запорожье, Марганец, Никополь, Чортомлык и Апостолово. Рейс будет дополнительно останавливаться на станции Божедаровка. Прибытие в Одессу остается без изменений – в 10:57.

Аналогично будет изменен с 20 января маршрут обратного рейса поезда №62 Одесса – Харьков , что также изменит его время прибытия в Харьков: теперь он будет приезжать в 15:37 вместо 19:06.

Изменения коснутся и поезда №119/120 Львов – Запорожье – Львов . С 19 января из Львова поезд будет следовать через Кривой Рог и Днепр и не будет заходить на станции Апостолово, Чортомлык, Никополь, Марганец, Мировая и Днепробуд-2, но будет останавливаться на станции Божедаровка. Также изменится время его прибытия в Запорожье – в 15:52 вместо 14:20.

При курсировании из Запорожья этот рейс будет отправляться в 09:45 вместо 10:25, а также будет следовать по измененному маршруту.

Вместо поезда №275/276 Киев – Запорожье – Киев для пассажиров никопольского направления назначаются пригородные поезда:

с 18 января: №6075 Запорожье – Кривой Рог (отправление в 15:25, прибытие в 19:54);

с 19 января: №6076 Кривой Рог – Запорожье (отправление в 07:10, прибытие в 11:45).

Электрички будут курсировать через станции Днепробуд-2, Марганец, Никополь, Чортомлык и Апостолово, из этих городов можно пересесть на станции Кривой Рог-Главный на поезда №75/76 Кривой Рог – Киев и №59 Харьков – Одесса .

Кроме того, меняется расписание движения пригородного поезда №6472 Кривой Рог - Никополь с 20 января: отправление в 10:10 и прибытие в 12:37 вместо 11:34.

"Эти изменения дадут возможность пассажирам с поезда №120/119 Львов - Запорожье , которые следуют в Апостолово, Чортомлык и Никополь, пересесть на этот пригородный рейс по станции Кривой Рог-Главный", - подчеркнули в пресс-службе.

Пассажиры из Никополя, Чортомлыка и Апостолово, которые планировали поездку рейсом №119/120 Запорожье – Львов , могут воспользоваться пригородным поездом №6485 Никополь – Кривой Рог и пересесть на этот же поезд.

Поезд №6485 будет отправляться из Никополя в 11:35 и прибывать на станцию Кривой Рог-Главный в 14:01. Рейс №119/120 Запорожье – Львов отправляется с той же станции в 15:51, что дает возможность пассажирам совершить пересадку с небольшим временем ожидания.