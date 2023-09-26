Укрзализныця и Фонд Баффета запустили первый в мире Food Train

Об этом информирует пресс-служба .

Железнодорожники и американский филантроп Говард Баффет, часто путешествовавший по Харьковщине, Донетчине, Николаевщине и Херсонщине, разработали первый в мире "поезд-кухню", который сделает украинские города несгибаемыми на случай блекаутов и приедет в деоккупированные регионы. Проект позволит гарантированно и автономно кормить украинцев на территориях с серьезными повреждениями логистических и электросетей, газо- и водоснабжения.

За 9 месяцев был создан 6-вагонный поезд-кухня длиной около 150 метров, который прошел капремонт и модернизацию. Поезд имеет автономную систему питания и может достигать любой точки страны, где нуждаются в его помощи.

Фото: Укрзализныця

"Железнодорожники продолжают спасать гражданское население и одними из первых приходят на помощь там, где она больше всего нужна. Вместе с фондом Говарда Баффета запустили еще один уникальный проект, не имеющий аналогов. Food train уже прошел тестовую проверку, и в ближайшее время команда Укрзализныци и Фонда заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где тепло и еда критически важны для жизни", - отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Поезд имеет генератор мощностью до 400 кВт и собственную заправочную станцию внутри, вагон-холодильник с морозильной камерой, два вагона с холодной и горячей кухней для приготовления блюд, вагон для персонала с душем и стиральной машиной, а также багажный вагон, вмещающий 27 тысяч литров воды, с фильтрационной и помповой станцией.

Фото: Укрзализныця

Food Train может работать самостоятельно 5-7 дней, приготавливая более 10 тысяч порций еды в день. Для этого нужно всего 14 поваров и 7 железнодорожников для обслуживания поезда.

Поезд может готовить разнообразные блюда: супы, каши, салаты, мясо, и использовать специальные термобоксы для легкой доставки готовых ланчбоксов с едой к потребителям.

Фото: Укрзализныця

Сообщается, что в день тестового запуска поезда в Киеве повара Food Train раздали тысячу горячих обедов за 2 часа для волонтеров Save Ukraine, пассажиров эвакуационного рейса из Сум, а также жителей приютов в Ирпене и Буче.

Фонд Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation) полностью финансирует создание и эксплуатацию поезда-кухни.

Новости от Укрзализныци

12 июня открылась продажа билетов в женские купе. Их можно приобрести только в интернете.

30 июня Укрзализныця вернула в пассажирские поезда военизированную охрану, сотрудники которой будут контролировать порядок и патрулировать вагоны.

3 сентября в 06:28 в первый рейс выехал новый международный поезд №119/120 Киев – Хелм.

В тот же день Укрзалізниця назначила дополнительные ускоренные пригородные поезда сообщением между Васильковом и Киевом.

7, 8 и 9 сентября отправился в рейс дополнительный ночной поезд №251/252 Киев – Харьков.

13 сентября стало известно, что в Украине введенная в тестовом режиме услуга бронирования мест в женских купе пользуется спросом. В настоящее время более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед.

14 сентября Укрзализныця анонсировала запуск нового поезда между Равой-Русской и Варшавой осенью.