Укрзализныця эвакуировала из Донетчины и Луганщины более 12 тысяч человек
Локомотивные бригады обеспечивают движение как пассажирских, так и грузовых поездов
Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александра Камышин, передает " Эспрессо.Запад ".
"Железная дорога работает по графику. Весь критический арсенал работает. Локомотивные бригады обеспечивают движение как пассажирских, так и грузовых поездов. Грузовое движение мы временно приостановили только по некоторым участкам. Мы усиленно работаем над эвакуацией людей из Луганской и Донецкой областей. На данный момент уже эвакуировано" более 12 тыс. человек, наши вокзалы стали точкой опоры для населения, работают все вокзалы, кроме двух: Херсон и Конотоп, они временно эвакуированы, вернемся к ним, как только мы вернем контроль над этими городами. одна поврежденная опора и два взорванных моста на стыках с Россией", - сказал Александр Камышин.
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