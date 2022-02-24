Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александра Камышин, передает " Эспрессо.Запад ".

"Железная дорога работает по графику. Весь критический арсенал работает. Локомотивные бригады обеспечивают движение как пассажирских, так и грузовых поездов. Грузовое движение мы временно приостановили только по некоторым участкам. Мы усиленно работаем над эвакуацией людей из Луганской и Донецкой областей. На данный момент уже эвакуировано" более 12 тыс. человек, наши вокзалы стали точкой опоры для населения, работают все вокзалы, кроме двух: Херсон и Конотоп, они временно эвакуированы, вернемся к ним, как только мы вернем контроль над этими городами. одна поврежденная опора и два взорванных моста на стыках с Россией", - сказал Александр Камышин.

Напомним, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".

Россия потеряла три вертолета под аэродромом Гостомель в Киевской области.

В 19:37 стало известно, что россияне контролируют над аэропортом в Гостомеле (менее 10 км от Киева).

Бой за Гостомель: украинцы продолжают бороться за аэродром

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