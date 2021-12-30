Укрзализныця электрифицировала около 7 км путей участка Черкассы – им. Тараса Шевченко

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.



Так, 29 декабря, в тестовом режиме была совершена пробная поездка электровозом для определения технического состояния готовности новой контактной сети этого участка.



"Завершаем 2021 год маленькой победой. Благодаря поддержке государства "Укрзалізниця" реализует чрезвычайно важный проект и для жителей региона, которые получат качественное железнодорожное сообщение, и для экономики страны в целом, ведь электрификация участка будет иметь положительное влияние на перевозку грузов и позволит это делать быстрее. экологичнее", - сказал председатель правления УЗ Александр Очеретин.



Работы по электрификации перегона им. Тараса Шевченко - Смела выполнили работники Знаменской, Помощнянской и Шевченковской дистанций электроснабжения регионального филиала "Одесская железная дорога" и филиала "Энергоремтранс" "УЗ". В рамках выполнения работ было установлено 120 опор и смонтировано около 7 км контактной сети.

Кроме того, уже установлено 650 опор в направлении Черкасс.

Работы по электрификации 34-километрового участка им. Тараса Шевченко – Черкассы начались 6 августа 2021 года.