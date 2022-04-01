Укрзализныця доставила во Львов тяжелораненых переселенцев из Мариуполя, которых во время эвакуации обстреляли россияне
Во Львов прибыли спецвагоны с переселенцами из Мариуполя, которых во время эвакуации ранили россияне
Об этом сообщила Укрзализныця .
"Тяжелораненые дети и целые семьи из обстрелянных колонн мариупольских беженцев доставлены сегодня спецвагонами Укрзализныци во Львов. Ужасные травмы, причем не только физические, будут лечиться еще долго... Но наших детей в беде не оставляем", - говорится в заявлении.
В Укрзализныце добавили, что Международная независимая медицинская гуманитарная организация и львовские врачи забрали людей прямо на перроне.
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