Укрзализныця досрочно завершила ремонт поезда Hyundai Rotem, сошедшего с рельсов в марте

Об этом повидрмляе пресс-служба Укрзализныци.



Согласно сообщению компании на сайте, по предварительным оценкам экспертной комиссии, ремонт должен был занять около года.



"Благодаря работе специалистов сервисной группы Hyundai Rotem и филиала" Украинская железнодорожная скоростная компания" все работы удалось выполнить за четыре месяца, работали круглосуточно. Общая стоимость работ составила почти 67 млн грн", - отмечают в компании.



"Укрзализныця" уже завершила испытания поезда. С 14 августа он будет включен в работу. Первый рейс будет выполнен по маршруту №724 Киев - Харьков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb