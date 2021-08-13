Укрзализныця досрочно завершила ремонт поезда Hyundai Rotem, сошедшего с рельсов в марте
Укрзализныця раньше графика завершила ремонт поезда производства Hyundai Rotem, шесть вагонов которого в марте этого года сошли с рельсов
Об этом повидрмляе пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению компании на сайте, по предварительным оценкам экспертной комиссии, ремонт должен был занять около года.
"Благодаря работе специалистов сервисной группы Hyundai Rotem и филиала" Украинская железнодорожная скоростная компания" все работы удалось выполнить за четыре месяца, работали круглосуточно. Общая стоимость работ составила почти 67 млн грн", - отмечают в компании.
"Укрзализныця" уже завершила испытания поезда. С 14 августа он будет включен в работу. Первый рейс будет выполнен по маршруту №724 Киев - Харьков.
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