Укрзализныця добавляет шесть рейсов по маршруту Чернигов - Нежин
В Укрзализныци сообщили об улучшении сообщения с деблокированными регионами, а потому добавляются еще 6 рейсов Чернигов - Нежин и обратно с 30 мая
Об этом информирует в телеграме Укрзализныця.
Итак, с понедельника, 30 мая из Чернигова в Нежин поезда отправятся:
- 6:20 (прибытие – 7:57);
- 13:25 (прибытие – 15:03);
- 17:20 (прибытие – 18:55).
Обратно поезда из Нежина в Чернигов будут отправляться:
- 8:08 (прибытие – 10:06);
- 12:10 (прибытие – 13:48);
- 20:22 (прибытие – 22:12).
Также будут курсировать еще рейсы Конотоп - Нежин. Отправление из Нежина ежедневно в 15:40, прибытие в Конотоп в 17:42. Обратно, ежедневно в 18:02 из Конотопа и в 20:02 прибытие в Нежин.
- С 29-30 мая Укрзализныця изменит расписание пяти поездов.
- С 11 июня будет курсировать ночной поезд № 53/54 Киев - Перемышль, с которого можно удобно пересесть на поезда в другие города Польши и Австрии.
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