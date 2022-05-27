Об этом информирует в телеграме Укрзализныця.

Итак, с понедельника, 30 мая из Чернигова в Нежин поезда отправятся:

6:20 (прибытие – 7:57);

13:25 (прибытие – 15:03);

17:20 (прибытие – 18:55).

Обратно поезда из Нежина в Чернигов будут отправляться:

8:08 (прибытие – 10:06);

12:10 (прибытие – 13:48);

20:22 (прибытие – 22:12).

Также будут курсировать еще рейсы Конотоп - Нежин. Отправление из Нежина ежедневно в 15:40, прибытие в Конотоп в 17:42. Обратно, ежедневно в 18:02 из Конотопа и в 20:02 прибытие в Нежин.

С 29-30 мая Укрзализныця изменит расписание пяти поездов.

С 11 июня будет курсировать ночной поезд № 53/54 Киев - Перемышль, с которого можно удобно пересесть на поезда в другие города Польши и Австрии.

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