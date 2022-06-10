Об этом информирует в телеграмме Укрзализныця.

Нежин - Дарница поезда будут отправляться в 5:12, 10:12, 11:13, 15:15 и 18:15. Они будут прибывать на станцию Дарница в 7:20, 12:20, 13:15, 17:49 и 20:21.

В направлении Дарница - Нежин поезда будут отправляться в 7:49, 12:42, 13:40, 15:46 и 20:42 и прибывать в Нежин соответственно в 9:53, 14:48, 16:03, 17:54 и 22 :42.

"Пассажиры, прибывающие на станцию Дарница, для дальнейшего передвижения по городу могут воспользоваться удобной городской электричкой", - добавляют в пресс-службе.

Укрзализныця расширила количество пригородных поездов в Kyiv City Express. В частности, с 4 июня добавили четыре поезда по маршруту Тарасовка – Киев Пас.; Киев Пасс. - Яготин; Киев-Волынский – Барышевка и Яготин – Киев-Волынский.

14 июня Укрзализныця возобновляет курсирование пригородных электропоездов в направлении Киев – Васильков-2.

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на 9 июня. Он отправится из Покровска во Львов.

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