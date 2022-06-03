Укрзализныця добавила пригородные поезда из столицы
Укрзализныця расширяет количество пригородных поездов в Kyiv City Express. В частности, 4 июня добавляют четыре поезда по маршруту Тарасовка - Киев Пасс.; Киев Пасс. - Яготин; Киев-Волынский - Барышевка и Яготин - Киев-Волынский
Об этом информирует в телеграмме Урзализныця .
С 4 июня поезда будут курсировать по маршруту:
Тарасовка – Киев Пас. Отправление ежедневно в 07:58, прибытие в Киев в 08:23.
Киев Пасс. – Яготин . Отправление ежедневно в 17:18, прибытие в Яготин в 19:27.
Яготин – Киев-Волынский . Отправление ежедневно в 19:45, прибытие на станцию Киев-Волынский 22:06.
Киев-Волынский – Барышевка . Отправление ежедневно в 05:20, прибытие в Барышевку в 06:50. Также обратно, из Барышевки, отправление в 07:04, прибытие в 08:55.
"Пассажиры этих поездов для дальнейшего движения по Киеву на станциях Киев-Волынский и Киев Пас. (Северная платформа) могут удобно пересесть на киевскую кольцевую электричку", - добавляют в пресс-службе.
Графики уточняйте на сайте .
- Кроме того, Укрзализныця назначает новый поезд Перемышль – Запорожье с 12 июня.
- 8 июня Укрзализныця добавит два поезда из Киева в Житомир.
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