Об этом информирует в телеграмме Урзализныця .

С 4 июня поезда будут курсировать по маршруту:

Тарасовка – Киев Пас. Отправление ежедневно в 07:58, прибытие в Киев в 08:23.

Киев Пасс. – Яготин . Отправление ежедневно в 17:18, прибытие в Яготин в 19:27.

Яготин – Киев-Волынский . Отправление ежедневно в 19:45, прибытие на станцию Киев-Волынский 22:06.

Киев-Волынский – Барышевка . Отправление ежедневно в 05:20, прибытие в Барышевку в 06:50. Также обратно, из Барышевки, отправление в 07:04, прибытие в 08:55.

"Пассажиры этих поездов для дальнейшего движения по Киеву на станциях Киев-Волынский и Киев Пас. (Северная платформа) могут удобно пересесть на киевскую кольцевую электричку", - добавляют в пресс-службе.

Графики уточняйте на сайте .

Кроме того, Укрзализныця назначает новый поезд Перемышль – Запорожье с 12 июня.

8 июня Укрзализныця добавит два поезда из Киева в Житомир.

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