Укрзализныця добавила поезда и вагоны на наиболее популярные направления
С сегодняшнего дня на наиболее популярные направления путешествий украинцев добавили еще один Интерсити и новые вагоны
Об этом информирует в телеграмме Укрзализныця .
"Укрзализныця готовится к пиковому периоду перевозок: наши вокзалы и "Крепости несокрушимости" готовы принимать тысячи пассажиров, а график и маршруты всех рейсов учитывают возможную подстраховку резервными тепловозами, что бы ни случилось", - подчеркнули в ведомстве.
Сообщается, что компания увеличивает количество вагонов на наиболее популярные направления. В частности, поезд №12/11 Одесса-Львов - сегодня с 17:00 до 18:00 Укрзализныця предложит 3200 дополнительных мест на полторы сотни рейсов 29 декабря и 4,4 тыс. мест на 30 декабря.
Также назначается дополнительный скоростной поезд Интерсити №747/748 Киев-Тернополь с 29 декабря по 7 января, который будет отправляться из Киева в 16:13, из Винницы в 18:52, из Хмельницкого в 21:00 и прибывать в Тернополь в 22:48 . Обратная отправка с 30 декабря по 8 января в 06:18 с прибытием в Хмельницкий в 07:48, в Винницу 09:39, в столицу в 12:15.
- 9 декабря стало известно, что на период зимних праздников Укрзализныця назначила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское.
- В понедельник, 19 декабря, в первый рейс отправился поезд святого Николая.
- 20 декабря из Славянска и Краматорска Донецкой области отправился поезд святого Николая. Через пять дней поезд прибудет к детям в четырех прифронтовых областях. А 22 декабря волшебник посетил Балаклею и станцию Занки Изюмского направления.
- В период праздничных выходных по столице будет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге. Рейсы запланированы на 24, 25, 31 декабря, 1, 7 и 8 января.
- 22 декабря стартовал горнолыжный сезон в Карпатах, семь поездов "Укрзализныци " будут возить любителей прокатиться на лыжах.
- 26 декабря Укрзализныця объявила о запуске дополнительных рейсов в карпатском направлении из ряда украинских городов. Также, из-за спроса на билеты был запущен бонусный рейс Киев – Кривой Рог.
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