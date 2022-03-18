Укрзализныця добавила на 18 марта еще один эвакуационный поезд из Харькова

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця добавляет еще один эвакуационный рейс из Харькова во Львов 18 марта. Поезд Интерсити+ отправится в 14:30", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Укрзализныця объявила о ряде дополнительных эвакуационных поездов на 18 марта.

Также сообщалось, что сегодня, 18 марта, в Украине заработают девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

За день 17 марта из 9 гумкоридоров сработало 8. Всего эвакуировано 3810 человек и доставлено около 40 тонн резинопомощи.