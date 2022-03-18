Укрзализныця добавила на 18 марта еще один эвакуационный поезд из Харькова
На сегодняшний день, 18 марта, добавлен еще один эвакуационный поезд из Харькова. Он отправится во Львов
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Укрзализныця добавляет еще один эвакуационный рейс из Харькова во Львов 18 марта. Поезд Интерсити+ отправится в 14:30", – говорится в сообщении.
- Напомним, ранее Укрзализныця объявила о ряде дополнительных эвакуационных поездов на 18 марта.
- Также сообщалось, что сегодня, 18 марта, в Украине заработают девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения.
- За день 17 марта из 9 гумкоридоров сработало 8. Всего эвакуировано 3810 человек и доставлено около 40 тонн резинопомощи.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.41
- Актуальное
- Важное