Укрзализныця добавила эвакуационные поезда в Дарницу, Харьков, Днепр, Краматорск и Запорожье

Об этом сообщила Укрзализныця в своем Телеграмме.

Приводим график дополнительных поездов.

Киев, Дарницкий вокзал:

1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;

8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;

17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

9:40 - №229/230 Харьков – Ивано-Франковск;

13:00 - №239/240 Харьков – Львов.

Днепр:

20:00 №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск:

13:00 - №263/264 Краматорск – Львов;

16:00 - №265/266 Краматорск – Львов.

Запорожье:

16:05 №225 Запорожье - Ковель.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Напомним, Укрзализныця в экспериментальном режиме снова запустила поезд, направляющийся от Черновцов во Львов.

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