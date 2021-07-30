Укрзализныця добавила еще один поезд на маршрут Киев - аэропорт "Борисполь"
Укрзализныця добавила еще один поезд Pesa на маршруте Киев - аэропорт "Борисполь"
Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в Telegram.
Согласно сообщению, поезд будет отправляться из Киева в 22:00 и прибывать в аэропорт "Борисполь" в 22:42. В обратном направлении он будет отправляться в 23:04 и прибывать в Киев в 23:48.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что еще в трех рейсах в наиболее загруженные часы будет курсировать сдвоенный поезд Pesa, что позволит увеличить количество мест для пассажиров вдвое - до 162 человек.
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