Укрзализныця будет закупать нефтепродукты для государства, - Шмигаль

Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram .

"В связи с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке принят проект постановления по осуществлению их публичных закупок в условиях военного положения", – написал он.

Согласно постановлению заказчиком будет АО "Укрзалізниця", которое будет осуществлять закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.

"Закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные потребности государства и увеличение государственного резерва", - подытожил Шмигаль.

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