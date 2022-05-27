Укрзализныця будет закупать нефтепродукты для государства, - Шмигаль
Кабинет министров Украины предоставил Укрзализныце полномочия на публичную закупку нефтепродуктов по международным договорам
Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram .
"В связи с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке принят проект постановления по осуществлению их публичных закупок в условиях военного положения", – написал он.
Согласно постановлению заказчиком будет АО "Укрзалізниця", которое будет осуществлять закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.
"Закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные потребности государства и увеличение государственного резерва", - подытожил Шмигаль.
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