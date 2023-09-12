Укрзализныця будет соединять Херсон с Киевом ежедневно. Обновленный маршрут
С 23 сентября поезд из Херсона в столицу будет курсировать ежедневно, а количество рейсов между Херсоном и Николаевом увеличится
Об этом информирует Укрзализныця .
"В дополнение к через дневному поезду №101/102 Краматорск — Киев — Херсон, в дни его отсутствия начнет курсирование беспересадочная группа вагонов Киев — Херсон", - говорится в заявлении.
Сообщается, что вагоны начнут курсировать 23 сентября и станут частью поезда №217/218 Киев – Николаев.
Отправление из Киева по нечетным дням в 21:33, на следующий день в Николаеве с 07:07 до 07:27, а прибытие в Херсон в 09:26. Обратно по четным дням (с 24 сентября) в 19:43, Николаев 21:15 - 21:35, прибытие в столицу в 07:21.
Кроме ежедневного сообщения с Киевом, у города будут еще и дополнительные рейсы в Николаев. Поезд №219/220 Николаев-Херсон будет отправляться из Херсона в 10:06, прибытие в ст. Николаев-Грузовой в 12:20. А обратно из ст. Николаев-Грузовой в 16:20, прибытие в 18:43. Поезд будет курсировать по четным дням, начиная с 24 сентября.
Билеты на рейсы будут постепенно доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.
- 3 сентября в 06:28 в первый рейс выехал новый международный поезд №119/120 Киев – Хелм.
- В тот же день "Укрзализныця" назначила дополнительные ускоренные пригородные поезда сообщением между Васильковом и Киевом.
- 7, 8 и 9 сентября отправился в рейс дополнительный ночной поезд №251/252 Киев — Харьков.
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