Укрзализныця будет распределять перевозки остродефицитными вагонами через Prozorro.Продажи

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныця.



Согласно сообщению, Укрзализныця будет распределять услугу перевозки грузов в остродефицитными подвижном составе через систему "Прозорро.Продажи". Таким образом компания рассчитывает ликвидировать возможные злоупотребления при распределении вагонов, в том числе зерновозов.



Так, по информации компании, 20 августа 2021 года состоятся первые аукционы, на которые выставлены семь лотов на перевозку грузов в вагонах-зерновозах парка Укрзализныци. Грузовладельцы смогут принять участие в соревнованиях за такие лоты: один лот - пять вагонов, два - по десять вагонов, два - по двадцать вагонов и два - по 54 вагона.



По словам заместителя директора Департамента коммерческой работы Укрзализныци Валерия Ткачева, пока зерновозов собственности компании не хватает для удовлетворения потребностей рынка, к тому же зернотрейдеры жалуются на предоставление преференций отдельным заказчикам.



"Поэтому вагоны-зерновозы выставляем одни из первых на торги. В будущем мы планируем до 80% парка дефицитного подвижного состава распределять через систему аукциона. Параллельно работаем над разработкой наиболее оптимальной системы движения", - цитирует пресс-служба слова Ткачева.



В пресс-службе отметили, что из-за Prozorro уже продаются услуги по перевозке в цементовозах и цистернах, на очереди полувагоны и крытые вагоны. Торги проводятся в режиме английского аукциона на повышение цены. В таком режиме будет проведен ауцион остродефицитного парка вагонов, каковы и зерновозы.



Таким образом, по словам Ткачева, компания получит лучшую цену за пользование грузовым парком и преодолевать проявления коррупции при распределении вагонов компании.

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