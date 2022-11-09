Укрзализныця будет продавать билеты на поезд Киев — Варшава только онлайн
С 10 ноября Укрзализныця переводит продажу билетов на поезд №67/68 Киев — Варшава полностью в онлайн
Об этом информирует Укрзализныця .
"Укрзализныця с 10 ноября переводит полностью в онлайн продажу билетов на самый популярный поезд №67/68 Киев — Варшава, чтобы помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что участились случаи мошенничеств – спекулянты перепродают билеты "с рук" или в соцсетях. Выявлены поддельные проездные документы.
Приобрести билет с завтрашнего дня можно в телеграм-боте, приложении Укрзализныци и Приват24 . Кассиры в ручном формате билеты на этот поезд не будут продавать.
Продажа билетов на направления Киев — Варшава и Варшава — Киев будут открываться в 08:00 за 20 суток до даты рейса, чтобы все пассажиры были в равных условиях.
"Не нужно будет стоять в очередях и "охотиться" на билеты, а в прозрачном онлайн-канале у железной дороги будет возможность отслеживать и блокировать спекулянтов", - разъясняют в Укрзализныце.
Для групповых заказов создан специальный онлайн-канал , а официальные делегации, запросы от дипломатических и государственных учреждений будут обслуживаться исключительно в соответствующей специализированной кассе.
Возврат билетов варшавского направления, приобретенных онлайн, возможен только в претенциозном порядке в кассах вокзала: "Это позволяет прекратить массовый выкуп билетов через запрограммированных "ботов".
Теперь при возвращении через кассу билеты будут возвращаться в общий билетный пул, доступных для всех онлайн.
"Количество билетов, которые можно приобрести на поезд Киев — Варшава — Киев онлайн в одни руки, будет ограничено 4 билетами на один заказ. Бот-аккаунты пользователей, автоматически бронирующих серии билетов одновременно, будут блокироваться нашей IT-системой автоматически и необратимо", - добавили в пресс-службе.
- Также известно, что "Бойковский экспресс" сообщением Киев - Славско перешел на осенний сезон перевозок в качестве поезда выходного дня.
- Кроме того, во Франковск из Ужгорода будет курсировать поезд через Румынию.
- В пятницу, 4 ноября, Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов. Проезд в нем бесплатный.
- Также в Украине с 5 ноября начали курсировать поезда по четырем новым направлениям.
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