Укрзализныця будет дарить пассажирам поезда "Стефания" розовую панамку с автографом лидера группы Kalush

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"Лидер группы Kalush Олег Псюк подписал нам партию своих фирменных панамок. На каждом рейсе "Стефания Экспресса" из Ивано-Франковска в Киев или в обратном направлении с завтрашнего дня и до следующего воскресенья включительно одна такая панамка будет ожидать счастливчика в вагоне, равном количеству побед Украины на Евровидении, на месте, номер которого выбран самим Олегом",- говорится в сообщении.

Также две панамки разыграют между подписчиками Укрзализныци в Facebook. Итоги розыгрыша сообщат 31 мая.

В честь победной песни музыкантов Укрзалізниця переименовала поезд 43 Киев – Ивано-Франковск. В расписании этого года он официально стал Стефанией Экспрессом.

17 мая в Киеве встретили поезд "Стефания Экспресс" с участником группы Kalush Orchestra Игорем Диденчуком.

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