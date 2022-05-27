Укрзализныця будет дарить пассажирам поезда "Стефания" розовую панамку с автографом лидера группы Kalush
На каждом рейсе "Стефания Экспресса" пассажиров ожидает розовая панамка с автографом Олега Псюка. Работники символически выбрали номер вагона, а место, где будет ждать головной убор, выбрал музыкант
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
"Лидер группы Kalush Олег Псюк подписал нам партию своих фирменных панамок. На каждом рейсе "Стефания Экспресса" из Ивано-Франковска в Киев или в обратном направлении с завтрашнего дня и до следующего воскресенья включительно одна такая панамка будет ожидать счастливчика в вагоне, равном количеству побед Украины на Евровидении, на месте, номер которого выбран самим Олегом",- говорится в сообщении.
Также две панамки разыграют между подписчиками Укрзализныци в Facebook. Итоги розыгрыша сообщат 31 мая.
- В честь победной песни музыкантов Укрзалізниця переименовала поезд 43 Киев – Ивано-Франковск. В расписании этого года он официально стал Стефанией Экспрессом.
- 17 мая в Киеве встретили поезд "Стефания Экспресс" с участником группы Kalush Orchestra Игорем Диденчуком.
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