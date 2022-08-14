Укрзализныця анонсировала эвакуационный поезд на 14 августа

Такая информация есть на сайте Укрзализныци.

"Эвакуационный поезд на 14 августа: 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов", - говорится в сообщении.

Также в Укрзализныце добавляют, что время отправки может изменяться. Также другие поезда могут задерживаться из-за обстрелов в определенных регионах.

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