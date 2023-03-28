Укрзализныця анонсировала дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам
К Пасхе, 16 апреля, и майским праздникам Укрзализныця анонсировала дополнительные поезда из Киева в Одессу, Львов, Кривой Рог, Ковель, Днепр, Харьков
Об этом информирует Укрзализныця .
"Для удобных путешествий наших пассажиров вводим курсирование ряда дополнительных поездов по праздникам из Киева", - пишет прессслужба.
Поезд №115/116 из столицы в Одессу отправится 2, 9, 15 и 17 апреля в 07:19, а обратно в 10:23.
№191/192 Киев – Львов : рейсы 1, 2, 9, 15 и 17 апреля, отправление в 07:47, из Львова в 11:40.
№175/176 из Киева в Кривой Рог и обратно поезд отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление в 06:18, обратно в 11:57.
№179/180 Киев – Днепр : рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление из столицы в 07:34, а обратно в 11:00.
№197/198 из столицы в Ковель и обратно поезд отправится 15 и 17 апреля. Отправление в 06:27, из Ковеля в 11:45.
№163/164 Киев – Харьков будет ехать только 2 мая. Отправление в 08:01, назад в 11:27.
№167/168 Львов – Одесса и наоборот 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление в 08:50, обратно в 10:14.
Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах.
- После успешного опыта "Поезда единения" Укрзализныця назначила новый поезд сообщением Львов - Краматорск.
- Укрзализныця обновила свое приложение для смартфонов, добавив возможность покупать билеты для льготных категорий граждан. Также добавлен английский язык.
- Со вторника, 28 марта, по маршруту Львов - Ровно - Львов будет курсировать капитально модернизированный инклюзивный электропоезд.
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