Об этом информирует Укрзализныця .

"Для удобных путешествий наших пассажиров вводим курсирование ряда дополнительных поездов по праздникам из Киева", - пишет прессслужба.

Поезд №115/116 из столицы в Одессу отправится 2, 9, 15 и 17 апреля в 07:19, а обратно в 10:23.

№191/192 Киев – Львов : рейсы 1, 2, 9, 15 и 17 апреля, отправление в 07:47, из Львова в 11:40.

№175/176 из Киева в Кривой Рог и обратно поезд отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление в 06:18, обратно в 11:57.

№179/180 Киев – Днепр : рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление из столицы в 07:34, а обратно в 11:00.

№197/198 из столицы в Ковель и обратно поезд отправится 15 и 17 апреля. Отправление в 06:27, из Ковеля в 11:45.

№163/164 Киев – Харьков будет ехать только 2 мая. Отправление в 08:01, назад в 11:27.

№167/168 Львов – Одесса и наоборот 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление в 08:50, обратно в 10:14.

Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах.