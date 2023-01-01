Укрзализныця: 6200 пассажиров провели новогоднюю ночь в поезде
По данным Укрзализныци, Новый год в поездах компании встретили 6200 пассажиров
Об этом проинформировала пресс-служба Укрзализныци в телеграм.
Новый год в поездах Укрзализныци праздновать 6200 пассажиров.
"Что внутри подстаканников – в новогоднюю ночь не спрашивали", – написали в пресс-службе.
- Напомним, 28 декабря в Укрзализныце сообщили , что на наиболее популярные направления путешествий украинцев добавили еще один Интерсити и новые вагоны.
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