Укрзализныця 6 апреля продолжит эвакуацию людей из Краматорска и Славянска: расписание поездов

Об этом Укрзализныця сообщила в Телеграмме.



"Продолжаем эвакуацию из Краматорска и Славянска", – говорится в сообщении.



На 6 апреля запланированы поезда из Краматорска по следующим маршрутам:

12:00 – №45 Краматорск – Ужгород;

13:00 - №274 Краматорск – Львов;

15:30 - №138 Краматорск – Хмельницкий;

16:00 - №276 Краматорск – Львов;

17:00 - №278 Краматорск – Львов;

17:45 - №92 Краматорск – Одесса.



Также в 16:30 отправится поезд №142 Славянск – Львов.



Кроме того, Укрзализныця назначила на 6 апреля дополнительный поезд №236/235 Покровск – Черновцы. Отправление из Покровска запланировано на 13:00. Обратно, из Черновцов, поезд отправится 7 апреля в 20:00 и будет направляться в Кривой Рог.

Напомним, 5 апреля УЗ была вынуждена приостановить эвакуацию людей с восточных направлений из-за обстрелов оккупантами Краматорска и повреждения железнодорожного полотна.