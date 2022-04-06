Укрзализныця 6 апреля продолжит эвакуацию людей из Краматорска и Славянска: расписание поездов
Укрзализныця обнародовала расписание поездов на 6 апреля из Краматорска в Ужгород, Львов и Хмельницкий, а также в Одессу, из Славянска поезд двинется во Львов
Об этом Укрзализныця сообщила в Телеграмме.
"Продолжаем эвакуацию из Краматорска и Славянска", – говорится в сообщении.
На 6 апреля запланированы поезда из Краматорска по следующим маршрутам:
12:00 – №45 Краматорск – Ужгород;
13:00 - №274 Краматорск – Львов;
15:30 - №138 Краматорск – Хмельницкий;
16:00 - №276 Краматорск – Львов;
17:00 - №278 Краматорск – Львов;
17:45 - №92 Краматорск – Одесса.
Также в 16:30 отправится поезд №142 Славянск – Львов.
Кроме того, Укрзализныця назначила на 6 апреля дополнительный поезд №236/235 Покровск – Черновцы. Отправление из Покровска запланировано на 13:00. Обратно, из Черновцов, поезд отправится 7 апреля в 20:00 и будет направляться в Кривой Рог.
- Напомним, 5 апреля УЗ была вынуждена приостановить эвакуацию людей с восточных направлений из-за обстрелов оккупантами Краматорска и повреждения железнодорожного полотна.
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