Укрзализныця 30 марта совершит три эвакуационных рейса из Краматорска
30 марта Укрзалізниця запустит три эвакуационных поезда из Краматорска в Ужгород, Одессу и Хмельницкий
Об этом заявили в телеграмм-канале Укрзализныци .
"Есть зеленый свет для рейсов 45/46, 138/137 и 92/91 доехать в Краматорск и спасти еще три партии беженцев из Луганщины и Донетчины", - говорится в сообщении.
Поезда в Ужгород, Одессу и Хмельницкий отправятся 30 марта в 10:00, 15:30, 18:00 соответственно.
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