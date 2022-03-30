Укрзализныця 30 марта совершит три эвакуационных рейса из Краматорска

Об этом заявили в телеграмм-канале Укрзализныци .



"Есть зеленый свет для рейсов 45/46, 138/137 и 92/91 доехать в Краматорск и спасти еще три партии беженцев из Луганщины и Донетчины", - говорится в сообщении.



Поезда в Ужгород, Одессу и Хмельницкий отправятся 30 марта в 10:00, 15:30, 18:00 соответственно.

Напомним, "Укрзалізниця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 30 марта.

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