Укрзализныци не хватает 30% персонала, по некоторым направлениям – до 50%, - Лященко
Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил о нехватке квалифицированных кадров в компании
Об этом Лященко сказал на Киевском международном экономическом форуме, передает Укринформ.
"Если сравнивать с нормативным количеством людей критических профессий, у нас не хватает 30% персонала, по некоторым направлениям – даже 50%. И это создает странную ситуацию. С одной стороны, нам нужно сокращать персонал для уменьшения финансового давления, потому что 50% наших общих затрат – это затраты на персонал, а это очень много. А с другой – нам нужно по меньшей мере 85 тыс. человек остродефицитных профессий удержать любой ценой", - сказал Лященко.
Глава Укрзализныци сообщил, что в настоящее время в компании работает около 190 тыс. человек и еще до 5,5 тыс. – в аффилированных компаниях. Штатная численность персонала составляет 220 тыс.
Лященко добавил, что одной из главных проблем "Укрзализныци" также низкий уровень зарплат.
"Несмотря на имеющееся финансовое давление, у нас не очень рыночная заработная плата. Только по Укрзализныце она сейчас где-то 14,5 тыс. грн, когда средняя по Украине - 18 тыс. грн. Наиболее недоплачиваемыми остаются те же остодефицитные специалисты: слесари, энергетики, электричества ", – сказал Лященко.
- Ранее, 9 октября, Укрзализныця объявила о введении должностей специальных маршалов, которые будут непублично следить за безопасностью на вокзалах и в поездах.
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