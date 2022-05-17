Укрзалізниця с 20 мая назначила экспресс Киев - Хмельницкий
Региональный экспресс Киев-Хмельницкий будет курсировать с 20 мая ежедневно
Об этом "Укрзалізниця" сообщила на собственном сайте.
"С 20 мая ежедневно будет курсировать поезд № 771/772 сообщением Киев - Хмельницкий", – говорится в сообщении.
Как отметила УЗ, поезд будет отправляться из Киева в 23:46, прибывать в Хмельницкий в 05:26.
Обратно из Хмельницкого будет отправляться в 13:44 с прибытием в Киев в 19:36.
Также УЗ удлиняет курсирование дополнительного поезда № 245/246 Киев — Ужгород по нечетным числам из Киева, по четным – из Ужгорода. Поезд будет двигаться из столицы в 23:01, прибывать в Ужгород в 14:10. Из Ужгорода отправление будет проходить в 20:13 с прибытием в Киев в 10:11.
- Напомним, Укрзализныця с 1 июня возобновляет маршрут поезда Львов-Черновцы.
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