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Укрзалізниця предупреждает о возможных изменениях в движении поездов в Одессе и в Одесской области из-за комендантского часа
С 21:00 9 апреля до 06:00 11 апреля в Одессе и в Одесской посадку на поезда и вход на вокзалы позволят только транзитным пассажирам и прибывшим туда к началу комендантского часа
Об этом сообщила Укрзализныця .
"Из-за внедрения в Одессе и области комендантского часа с 21:00 9 апреля до 06:00 11 апреля могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов", - говорится в заявлении.
Во время комендантского часа вход в железнодорожные вокзалы Одессы и Одесской области, посадку на пассажирские поезда позволят только транзитным пассажирам и попавшим на вокзал до начала комендантского часа. Выход из вокзалов из соображений безопасности может ограничивать полиция.
Укрзализныця просит учитывать это при планировании путешествия и внимательно следить за возможными изменениями в расписании.
"Из-за внедрения в Одессе и области комендантского часа с 21:00 9 апреля до 06:00 11 апреля могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов", - говорится в заявлении.
Во время комендантского часа вход в железнодорожные вокзалы Одессы и Одесской области, посадку на пассажирские поезда позволят только транзитным пассажирам и попавшим на вокзал до начала комендантского часа. Выход из вокзалов из соображений безопасности может ограничивать полиция.
Укрзализныця просит учитывать это при планировании путешествия и внимательно следить за возможными изменениями в расписании.
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