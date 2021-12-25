Укрзалізниця предупредила о задержке поездов в Карпаты из-за схождения локомотива

Об этом сообщает Укрзализныця.

Ряд поездов раховского направления задерживается из-за падения дерева на рельсы на участке Ясиня - Рахов, что привело к схождению локомотива и повреждению полотна.

Поезд №55 Киев - Рахов задерживается на 3 ч 30 мин на перегоне в Рахов, №26 Одесса - Рахов - на 2 ч 5 мин, №95 Киев - Рахов - на 40 мин, №15 Харьков - Рахов отбыл с задержкой на 43 минуты из Ивано-Франковска.

В настоящее время пассажиров, направляющихся в Рахов и Квасы, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.

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