Укрзалізниця предупредила о задержке поездов в Карпаты из-за схождения локомотива
Из-за схождения локомотива задерживается ряд пассажирских поездов, следующих в Рахов, что на Закарпатье
Об этом сообщает Укрзализныця.
Ряд поездов раховского направления задерживается из-за падения дерева на рельсы на участке Ясиня - Рахов, что привело к схождению локомотива и повреждению полотна.
Поезд №55 Киев - Рахов задерживается на 3 ч 30 мин на перегоне в Рахов, №26 Одесса - Рахов - на 2 ч 5 мин, №95 Киев - Рахов - на 40 мин, №15 Харьков - Рахов отбыл с задержкой на 43 минуты из Ивано-Франковска.
В настоящее время пассажиров, направляющихся в Рахов и Квасы, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.
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