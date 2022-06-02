Укрзалізниця предупредила о задержке 13 поездов из-за обстрелов инфраструктуры на Львовщине
Из-за обстрелов транспортной инфраструктуры на Львовщине задерживаются поезда и будет ограничено курсирование некоторых пригородных электричек
Об этом сообщила Укрзализныця в телеграмм.
Движение поврежденным участком было частично восстановлено, вынужденные задержки пока сохраняются для поездов:
- №37 Ужгород - Одесса
- №135 Черновцы — Одесса
- №26 Одесса — Рахов
- №50 Трускавец — Киев
- №82 Ужгород - Киев
- №46 Харьков — Ужгород
- №17 Харьков-Львов
- №56 Рахов — Киев
- №77 Ковель — Одесса
- №36 Одесса — Перемышль
- №716 Перемышль — Киев
- №119 Запорожье — Львов
Ранее отмечалось , что в результате обстрела инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области были задержки ряда поездов.
В частности, речь шла о поездах:
- № 6 Ивано-Франковск - Запорожье
- № 18 Львов - Харьков
- № 37 Ужгород - Одесса
- № 13 Киев - Солотвино
- № 45 Ужгород - Харьков
- № 96 Рахов - Киев
- № 95 Киев - Рахов
- № 1 Ивано-Франковск — Харьков
- № 43 Ивано-Франковск - Киев
- № 14 Солотвино — Киев
- № 38 Одесса - Ужгород
- № 25 Рахов - Одесса
- № 29 Киев - Ужгород
Кроме того, 2 июня к станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:
- № 6155 Львов - Лавочное
- № 6187 Львов - Мукачево
- № 6189 Львов - Лавочное Чоп (в обратном направлении - к ст. Лавочное)
Не будет курсировать 2 июня и поезд сообщением № 829/830 Львов - Ужгород - Львов, сообщает УЗ.
Для пассажиров, еще следующих измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть по ст. Ужгород на пригородные поизды участка Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловец.
В Укрзализныце подчеркнули, что ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и движения поездов нет, последствия повреждений ликвидируются.
Для пассажиров поездов с наибольшими задержками железная дорога с партнерами организует бесплатное горячее питание на крупных станциях, отметили у перевозчика.
- 1 июня Россия нанесла ракетный удар по транспортной инфраструктуре на Львовщине, из-за чего, по предварительным данным, ранены пять человек.
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