Укрзалізниця предупредила о задержке 13 поездов из-за обстрелов инфраструктуры на Львовщине

Об этом сообщила Укрзализныця в телеграмм.

Движение поврежденным участком было частично восстановлено, вынужденные задержки пока сохраняются для поездов:

№37 Ужгород - Одесса

№135 Черновцы — Одесса

№26 Одесса — Рахов

№50 Трускавец — Киев

№82 Ужгород - Киев

№46 Харьков — Ужгород

№17 Харьков-Львов

№56 Рахов — Киев

№77 Ковель — Одесса

№36 Одесса — Перемышль

№716 Перемышль — Киев

№119 Запорожье — Львов

Ранее отмечалось , что в результате обстрела инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области были задержки ряда поездов.

В частности, речь шла о поездах:

№ 6 Ивано-Франковск - Запорожье

№ 18 Львов - Харьков

№ 37 Ужгород - Одесса

№ 13 Киев - Солотвино

№ 45 Ужгород - Харьков

№ 96 Рахов - Киев

№ 95 Киев - Рахов

№ 1 Ивано-Франковск — Харьков

№ 43 Ивано-Франковск - Киев

№ 14 Солотвино — Киев

№ 38 Одесса - Ужгород

№ 25 Рахов - Одесса

№ 29 Киев - Ужгород

Кроме того, 2 июня к станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

№ 6155 Львов - Лавочное

№ 6187 Львов - Мукачево

№ 6189 Львов - Лавочное Чоп (в обратном направлении - к ст. Лавочное)

Не будет курсировать 2 июня и поезд сообщением № 829/830 Львов - Ужгород - Львов, сообщает УЗ.

Для пассажиров, еще следующих измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть по ст. Ужгород на пригородные поизды участка Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловец.



В Укрзализныце подчеркнули, что ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и движения поездов нет, последствия повреждений ликвидируются.



Для пассажиров поездов с наибольшими задержками железная дорога с партнерами организует бесплатное горячее питание на крупных станциях, отметили у перевозчика.

1 июня Россия нанесла ракетный удар по транспортной инфраструктуре на Львовщине, из-за чего, по предварительным данным, ранены пять человек.

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