Укрзалізниця опубликовала график поездов на 2 марта
Укрзализныця опубликовала график регулярных и эвакуационных рейсов на среду, 2 марта. Перевозчик обращает внимание, что график всех поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци является приоритетной для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивающих эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда", - говорится в сообщении.
Рейсы по станции Киев на 2 марта:
- № 016 Рахов – Харьков 01:56
- № 022 Трускавец – Харьков 02:50
- № 002 Константиновка – Ивано-Франковск 04:02
- № 260 Ворохта – Киев 04:21
- № 114, 142 Львов – Лиман 06:23
- №705 Дарница - Киев-Пас. – Львов 09:00
- №715 Дарница - Киев-Пас. – Львов 10:00
- №722 Киев-Пасс. - Харьков-Пасс. – Львов 10:00
- №738 Киев-Пасс. – Запорожье 11:50
- № 045 Ужгород – Краматорск 12:06
- № 114, 142 Лиман – Львов 13:34
- №749 Киев-Пасс. - Ивано-Франковск 14:07
- №769 Киев-Пасс. - Каменец-Подольский 14:25
- №055 Киев-Пасс. - Рахов 15:02
- №013 Киев-Пасс. - Солотвино 17:12
- №740 Киев-Пасс. - Кривой Рог - Гл. 17:22
- №790 Киев-Пасс. - Кропивницкий 17:42
- №792 Киев-Пасс. – Кременчуг 17:42
- №081 Киев-Пасс. – Ужгород 18:30
- №067 Киев-Пасс. – Варшава ВС. 18:48
- №044 Чернигов - Ивано-Франковск 19:06
- №012 Киев-Пасс. - Новоалександровка 19:25
- №095 Киев-Пасс. - Рахов 19:48
- №029 Киев-Пасс. – Ужгород 20:05
- №049 Киев-Пасс. - Трускавец 20:12
- №059 Киев-Пасс. - Чоп 20:21
- №057 Киев-Пасс. – Ворохта 20:21
- №038 Киев-Пасс. – Запорожье 1 21:07
- №105 Киев-Пасс. - Одесса-Гл. 21:15
- №097 Киев-Пасс. – Ковель 21:22
- №076 Киев-Пасс. - Кривой Рог - Гл. 21:28
- №130 Кременчуг – Ворохта 22:03
- №149 Полтава-П. – Черновцы 22:03
- № 017 Харьков – Ужгород 22:10
- №007 Киев-Пасс. - Черновцы 22:22
- №091 Киев-Пасс. – Львов 22:37
- №046 Краматорск - Ужгород 22:47
- №080 Киев-Пасс. - Днепр-Гол. 23:05
- №771 Киев-Пасс. - Хмельницкий 23:46
- №139 Киев-Пасс. - Каменец-Подольский 23:59
По станции Харьков расписание движения на 2 марта такое:
- №114, 142 Лиман - Львов 04:11
- №046 Краматорск - Ужгород 12:36
- №723 Харьков - Киев-Пасс. 15:00
- № 114, 142 Львов – Лиман 14:39
- №015 Харьков-Пасс. - Рахов 15:09
- №795 Харьков-Пасс. - Днепр-Гл. 19:27
- №021 Харьков-Пасс. - Трускавец 20:15
- №007 Харьков-Пасс. - Одесса-Гл. 21:43
- № 045 Ужгород – Краматорск 22:40
Кроме того есть несколько хабов для эвакуации женщин и детей: один из них в Чопе. Поезд №7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп. Также поезд №7619/7620 отправляется в 05:27.
"Кроме того, со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов венгерского формирования. 2 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Подвижный состав предоставлен чешским перевозчиком. Поезд будет делать остановки по территории Словакии и Чехии, следует через Кошице, Остраву и Прагу. Отправление 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30 Посадка на поезд осуществляется по загранпаспорту.Приоритет предоставляется женщинам и детям, говорится в сообщении.
До станции Чоп ходят и регулярные поезда Чоп – Захонь (Венгрия). На вокзалах люди могут получить еду и медицинскую помощь, посадка – при наличии билета и паспорта.
Еще один хаб для эвакуации – во Львове.
- Сообщение Львов - Перемышль снабжено челночными рейсами электричек в течение дня, а также поездом №35/36 Одесса - Перемышль, следующим через Львов.
- Львов - Хелм обслуживается удобным и современным ДПКр-3, рейс отправляется в 13:30.
- Львов - Грубешев: рейсы до удобного польского хаба в 06:25 и в 10:25.
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