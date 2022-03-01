Укрзалізниця опубликовала график поездов на 2 марта

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.



"Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци является приоритетной для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивающих эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда", - говорится в сообщении.



Рейсы по станции Киев на 2 марта:

№ 016 Рахов – Харьков 01:56

№ 022 Трускавец – Харьков 02:50

№ 002 Константиновка – Ивано-Франковск 04:02

№ 260 Ворохта – Киев 04:21

№ 114, 142 Львов – Лиман 06:23

№705 Дарница - Киев-Пас. – Львов 09:00

№715 Дарница - Киев-Пас. – Львов 10:00

№722 Киев-Пасс. - Харьков-Пасс. – Львов 10:00

№738 Киев-Пасс. – Запорожье 11:50

№ 045 Ужгород – Краматорск 12:06

№ 114, 142 Лиман – Львов 13:34

№749 Киев-Пасс. - Ивано-Франковск 14:07

№769 Киев-Пасс. - Каменец-Подольский 14:25

№055 Киев-Пасс. - Рахов 15:02

№013 Киев-Пасс. - Солотвино 17:12

№740 Киев-Пасс. - Кривой Рог - Гл. 17:22

№790 Киев-Пасс. - Кропивницкий 17:42

№792 Киев-Пасс. – Кременчуг 17:42

№081 Киев-Пасс. – Ужгород 18:30

№067 Киев-Пасс. – Варшава ВС. 18:48

№044 Чернигов - Ивано-Франковск 19:06

№012 Киев-Пасс. - Новоалександровка 19:25

№095 Киев-Пасс. - Рахов 19:48

№029 Киев-Пасс. – Ужгород 20:05

№049 Киев-Пасс. - Трускавец 20:12

№059 Киев-Пасс. - Чоп 20:21

№057 Киев-Пасс. – Ворохта 20:21

№038 Киев-Пасс. – Запорожье 1 21:07

№105 Киев-Пасс. - Одесса-Гл. 21:15

№097 Киев-Пасс. – Ковель 21:22

№076 Киев-Пасс. - Кривой Рог - Гл. 21:28

№130 Кременчуг – Ворохта 22:03

№149 Полтава-П. – Черновцы 22:03

№ 017 Харьков – Ужгород 22:10

№007 Киев-Пасс. - Черновцы 22:22

№091 Киев-Пасс. – Львов 22:37

№046 Краматорск - Ужгород 22:47

№080 Киев-Пасс. - Днепр-Гол. 23:05

№771 Киев-Пасс. - Хмельницкий 23:46

№139 Киев-Пасс. - Каменец-Подольский 23:59

№114, 142 Лиман - Львов 04:11

№046 Краматорск - Ужгород 12:36

№723 Харьков - Киев-Пасс. 15:00

№ 114, 142 Львов – Лиман 14:39

№015 Харьков-Пасс. - Рахов 15:09

№795 Харьков-Пасс. - Днепр-Гл. 19:27

№021 Харьков-Пасс. - Трускавец 20:15

№007 Харьков-Пасс. - Одесса-Гл. 21:43

№ 045 Ужгород – Краматорск 22:40

Сообщение Львов - Перемышль снабжено челночными рейсами электричек в течение дня, а также поездом №35/36 Одесса - Перемышль, следующим через Львов.

Львов - Хелм обслуживается удобным и современным ДПКр-3, рейс отправляется в 13:30.

Львов - Грубешев: рейсы до удобного польского хаба в 06:25 и в 10:25.

По станции Харьков расписание движения на 2 марта такое:Кроме того есть несколько хабов для эвакуации женщин и детей: один из них в Чопе. Поезд №7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп. Также поезд №7619/7620 отправляется в 05:27."Кроме того, со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов венгерского формирования. 2 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Подвижный состав предоставлен чешским перевозчиком. Поезд будет делать остановки по территории Словакии и Чехии, следует через Кошице, Остраву и Прагу. Отправление 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30 Посадка на поезд осуществляется по загранпаспорту.Приоритет предоставляется женщинам и детям, говорится в сообщении.До станции Чоп ходят и регулярные поезда Чоп – Захонь (Венгрия). На вокзалах люди могут получить еду и медицинскую помощь, посадка – при наличии билета и паспорта.Еще один хаб для эвакуации – во Львове.