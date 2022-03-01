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Укрзалізниця опубликовала график поездов на 2 марта

1 мартa, 2022 вторник
22:49
Общество поезд

Укрзализныця опубликовала график регулярных и эвакуационных рейсов на среду, 2 марта. Перевозчик обращает внимание, что график всех поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци является приоритетной для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивающих эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда", - говорится в сообщении.

Рейсы по станции Киев на 2 марта:

  • № 016 Рахов – Харьков 01:56
  • № 022 Трускавец – Харьков 02:50
  • № 002 Константиновка – Ивано-Франковск 04:02
  • № 260 Ворохта – Киев 04:21
  • № 114, 142 Львов – Лиман 06:23
  • №705 Дарница - Киев-Пас. – Львов 09:00
  • №715 Дарница - Киев-Пас. – Львов 10:00
  • №722 Киев-Пасс. - Харьков-Пасс. – Львов 10:00
  • №738 Киев-Пасс. – Запорожье 11:50
  • № 045 Ужгород – Краматорск 12:06
  • № 114, 142 Лиман – Львов 13:34
  • №749 Киев-Пасс. - Ивано-Франковск 14:07
  • №769 Киев-Пасс. - Каменец-Подольский 14:25
  • №055 Киев-Пасс. - Рахов 15:02
  • №013 Киев-Пасс. - Солотвино 17:12
  • №740 Киев-Пасс. - Кривой Рог - Гл. 17:22
  • №790 Киев-Пасс. - Кропивницкий 17:42
  • №792 Киев-Пасс. – Кременчуг 17:42
  • №081 Киев-Пасс. – Ужгород 18:30
  • №067 Киев-Пасс. – Варшава ВС. 18:48
  • №044 Чернигов - Ивано-Франковск 19:06
  • №012 Киев-Пасс. - Новоалександровка 19:25
  • №095 Киев-Пасс. - Рахов 19:48
  • №029 Киев-Пасс. – Ужгород 20:05
  • №049 Киев-Пасс. - Трускавец 20:12
  • №059 Киев-Пасс. - Чоп 20:21
  • №057 Киев-Пасс. – Ворохта 20:21
  • №038 Киев-Пасс. – Запорожье 1 21:07
  • №105 Киев-Пасс. - Одесса-Гл. 21:15
  • №097 Киев-Пасс. – Ковель 21:22
  • №076 Киев-Пасс. - Кривой Рог - Гл. 21:28
  • №130 Кременчуг – Ворохта 22:03
  • №149 Полтава-П. – Черновцы 22:03
  • № 017 Харьков – Ужгород 22:10
  • №007 Киев-Пасс. - Черновцы 22:22
  • №091 Киев-Пасс. – Львов 22:37
  • №046 Краматорск - Ужгород 22:47
  • №080 Киев-Пасс. - Днепр-Гол. 23:05
  • №771 Киев-Пасс. - Хмельницкий 23:46
  • №139 Киев-Пасс. - Каменец-Подольский 23:59

По станции Харьков расписание движения на 2 марта такое:
  • №114, 142 Лиман - Львов 04:11
  • №046 Краматорск - Ужгород 12:36
  • №723 Харьков - Киев-Пасс. 15:00
  • № 114, 142 Львов – Лиман 14:39
  • №015 Харьков-Пасс. - Рахов 15:09
  • №795 Харьков-Пасс. - Днепр-Гл. 19:27
  • №021 Харьков-Пасс. - Трускавец 20:15
  • №007 Харьков-Пасс. - Одесса-Гл. 21:43
  • № 045 Ужгород – Краматорск 22:40

Кроме того есть несколько хабов для эвакуации женщин и детей: один из них в Чопе. Поезд №7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп. Также поезд №7619/7620 отправляется в 05:27.

"Кроме того, со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов венгерского формирования. 2 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Подвижный состав предоставлен чешским перевозчиком. Поезд будет делать остановки по территории Словакии и Чехии, следует через Кошице, Остраву и Прагу. Отправление 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30 Посадка на поезд осуществляется по загранпаспорту.Приоритет предоставляется женщинам и детям, говорится в сообщении.

До станции Чоп ходят и регулярные поезда Чоп – Захонь (Венгрия). На вокзалах люди могут получить еду и медицинскую помощь, посадка – при наличии билета и паспорта.

Еще один хаб для эвакуации – во Львове.
  • Сообщение Львов - Перемышль снабжено челночными рейсами электричек в течение дня, а также поездом №35/36 Одесса - Перемышль, следующим через Львов.
  • Львов - Хелм обслуживается удобным и современным ДПКр-3, рейс отправляется в 13:30.
  • Львов - Грубешев: рейсы до удобного польского хаба в 06:25 и в 10:25.

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