Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 27 марта

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .



Расписание эвакуационных поездов на 27 марта:



Харьков:

11:30 - №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.



Днепр :

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.



Краматорск :

13:00 - №278/277 Краматорск – Львов;

16:00 - №280/279 Краматорск – Львов.



Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.





Напомним, 24 марта эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск попал под обстрел российских войск под Васильковом, пострадавших нет.

26 марта русские войска обстреляли электричку Шепетовка-Киев . Один человек получил ранение

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb