Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 25 марта

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .



Расписание эвакуационных поездов на 25 марта:



Киев, вокзал Дарница:

9:00 – Интерсити+ Киев – Львов;

17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.



Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,

11:30 - №209/210 Харьков – Ивано-Франковск, 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.



Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.



Краматорск:

13:00 - №290/289 Краматорск – Львов;

16:00 - №292/291 Краматорск – Львов.



Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.







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