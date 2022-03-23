Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 23 марта

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .



Расписание эвакуационных поездов на 23 марта:



Киев, вокзал Дарница:

8:00 – Интерсити+ Киев – Львов;

17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.



Харьков :

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,

11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск,

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.



Днепр :

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.



Краматорск:

13:00 - №279/278 Краматорск – Львов;

16:00 - №285/284 Краматорск – Львов.



Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

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