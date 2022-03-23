Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 23 марта
В Укрзализныце обнародовали детальное расписание дополнительных эвакуационных поездов на 23 марта
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .
Расписание эвакуационных поездов на 23 марта:
Киев, вокзал Дарница:
8:00 – Интерсити+ Киев – Львов;
17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.
Харьков :
8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,
11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск,
15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр :
20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
Краматорск:
13:00 - №279/278 Краматорск – Львов;
16:00 - №285/284 Краматорск – Львов.
Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.
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