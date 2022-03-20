Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 20 марта

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .



Расписание эвакуационных поездов на 20 марта:



Киев, Дарницкий вокзал

8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;

17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.



Харьков

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

11:30 - №229/230 Харьков – Ужгород.



Днепр:

20:00 №234/233 Днепр - Чоп.



Краматорск:

13:00 - №267/266 Краматорск – Львов;

16:00 - №269/268 Краматорск – Львов.



Также дополнительные рейсы будут отправляться из Одессы в Ужгород (22:32), из Киева в Хелм (19:13).

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