Укрзалізниця обнародовала график дополнительных поездов на 17 марта

Об этом сообщают в компании.



В частности, из Харькова запланированы следующие рейсы:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;

13:00 - №239/240 Харьков – Львов;

14:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

8:00 – Интерсити+ Днепр – Львов;

10:30 - №903/904 Днепр – Дрогобыч.

13:00 - №273/274 Краматорск – Львов;

16:00 - №275/276 Краматорск – Львов.

11:00 - №219/220 Кривой Рог – Ужгород.

10:00 - №902/901 Запорожье – Хелм;

16:05 - №225/226 Запорожье - Ковель;

18:00 - №234/233 Запорожье – Ужгород.

Напомним, украинская сторона пытается договориться с оккупантами о режиме тишины в четверг, 17 марта, для организации гуманитарных коридоров в заблокированные населенные пункты Харьковщины и Киевщины. Также планируется продолжить эвакуацию людей из Мариуполя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Со станции Днепр отправятся следующие поезда:Из Краматорска:Из Кривого Рога:Из Запорожья:Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13. Также с вокзала Дарница отправятся поезда Интерсити+ во Львов в 8:00 и в 17:00, а также в Харьков – в 1:00 и в 7:00.