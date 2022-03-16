Укрзалізниця обнародовала график дополнительных поездов на 17 марта
Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на четверг, 17 марта.
Об этом сообщают в компании.
В частности, из Харькова запланированы следующие рейсы:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
- 9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;
- 13:00 - №239/240 Харьков – Львов;
- 14:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
- 8:00 – Интерсити+ Днепр – Львов;
- 10:30 - №903/904 Днепр – Дрогобыч.
- 13:00 - №273/274 Краматорск – Львов;
- 16:00 - №275/276 Краматорск – Львов.
- 11:00 - №219/220 Кривой Рог – Ужгород.
- 10:00 - №902/901 Запорожье – Хелм;
- 16:05 - №225/226 Запорожье - Ковель;
- 18:00 - №234/233 Запорожье – Ужгород.
- Напомним, украинская сторона пытается договориться с оккупантами о режиме тишины в четверг, 17 марта, для организации гуманитарных коридоров в заблокированные населенные пункты Харьковщины и Киевщины. Также планируется продолжить эвакуацию людей из Мариуполя.
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