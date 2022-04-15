Укрзализныця обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 15 апреля
Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на пятницу, 15 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .
Расписание эвакуационных поездов на 15 апреля:
06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
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