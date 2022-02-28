Укрзалізниця будет возвращать средства за рейсы, отмененные в связи с военными действиями
В Укрзализныце рассказали, как вернуть билеты на рейсы, отмененные из-за вторжения войск РФ на территорию Украины
Об этом перевозчик сообщил в Telegram.
Все пассажиры, желающие вернуть билеты на поезд, отменяемый в связи с военными действиями, могут сделать это в претензионном порядке в течение двух месяцев с момента отправки, или когда ситуация в стране стабилизируется", - говорится в сообщении.
О том, как будут курсировать поезда Укрзализныци по состоянию на 28 февраля, можно узнать по ссылке здесь .
Правила возврата билетов можно найти на официальном сайте Укрзализныци.
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