Укрзалізниця анонсировала восстановление кольцевого маршрута электрички в Киеве
Столичная кольцевая электричка возобновит свою работу и будет ездить ежечасно с 6.10 до 18.10, стоимость билета – 15 грн
Об этом сообщила Укрзализныця в Telegramm.
"Укрзализныця реагирует на популярность шаттла Дарница – Святошино и продлевает его маршрут полноценным кольцом вокруг Киева", – говорится в сообщении.
Поезда из Дарницы в направлении Выдубичев (по часовой стрелке) будут курсировать утром с 06:10, последний рейс – в 18:10.
Поезда из Дарницы в направлении Троещины (против часовой стрелки) будут курсировать с 06:15, последний рейс – в 18:15.
Последние рейсы в обоих направлениях будут направляться на станцию Святошин.
Полный перечень остановок электропоезда: Дарница (платформа городской электрички), платформа Левый Берег (Березняки), Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная, по ТЦ "Полесье"), Караваевы Дачи, Киев- Борщаговка-Техническая, Борщаговка, Святошино, Рубежовский (парк Нивки), Сырец, Вышгородская, Зенит (просп. Бандеры), Почайная, Троещина-2 (Русановские сады), Троещина, Киев-Днепровский, Левобережная (возле метро) и возвращение к Дарнице .
В госкомпании предупредили, что ограничат скорость движения поездов ради безопасности.
Стоимость проезда – 15 грн. Билеты можно приобрести непосредственно на борту электрички или в чат-боте "Укрзализныци".
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России погибли 54 сотрудника Укрзализныци.
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