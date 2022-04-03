Укрзализница опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 3 апреля
В Укрзализныце обнародовали детальное расписание дополнительных эвакуационных поездов на 3 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .
Расписание эвакуационных поездов на 3 апреля:
Краматорск:
13:00 - №274/273 Краматорск – Львов;
16:00 - №276/275 Краматорск – Львов.
Другие:
14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
16:10 – 7931 Покровск – Днепр
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
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