Укрзализница опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 3 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .



Расписание эвакуационных поездов на 3 апреля:



Краматорск:

13:00 - №274/273 Краматорск – Львов;

16:00 - №276/275 Краматорск – Львов.



Другие:

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая

16:10 – 7931 Покровск – Днепр

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр





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