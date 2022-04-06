Укрзализница обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 7 апреля
Укрзализница опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на четверг, 7 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .
Расписание эвакуационных поездов на 7 апреля:
Краматорск:
10:00 - 274/273 Краматорск – Львов
16:00 – 276/275 Краматорск – Львов
18:00 – 278/277 Краматорск – Львов
Покровск:
12:00 - 7933 Покровск - Пятихатки
13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы
14:00 - 7935 Покровск - Пятихатки
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
Другие:
14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
17:00 - 7731 Пятихатки - Львов
19:00 - 7733 Пятихатки - Львов
20:00 - 236/235 Черновцы - Кривой Рог
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
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