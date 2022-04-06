Укрзализница обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 7 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .



Расписание эвакуационных поездов на 7 апреля:



Краматорск:

10:00 - 274/273 Краматорск – Львов

16:00 – 276/275 Краматорск – Львов

18:00 – 278/277 Краматорск – Львов



Покровск:

12:00 - 7933 Покровск - Пятихатки

13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы

14:00 - 7935 Покровск - Пятихатки

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп



Другие:

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая

17:00 - 7731 Пятихатки - Львов

19:00 - 7733 Пятихатки - Львов

20:00 - 236/235 Черновцы - Кривой Рог

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр





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