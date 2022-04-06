Укрзализница обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 6 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .



Расписание эвакуационных поездов на 6 апреля:



Краматорск:

13:00 - 274/273 Краматорск – Львов

16:00 – 276/275 Краматорск – Львов

17:00 – 278/277 Краматорск – Львов



Другие:

13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая

16:10 - 7931 Покровск - Днепр*

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр







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