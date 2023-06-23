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Обновлено

Укрытия, суды и евроинтеграция: Зеленский провел заседание СНБО

23 июня, 2023 пятница
16:59
Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня провел заседание СНБО. Участники рассмотрели три важных вопроса, один из которых касается безопасности граждан

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Первой темой обсуждения была безопасность людей и состояние укрытий.

"Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: виновных привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние", - написал Зеленский.

Второй темой было ужесточение ответственности за коррупцию в системе правосудия.

"Продолжаем судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС. Ужесточаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм для защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций", - сообщил президент.

Третьей темой была евроинтеграция.

"Ускоряем работу по выполнению европейских рекомендаций", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация с укрытиями

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты возле закрытого укрытия погибли три человека.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это являются глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине.

12 июня ГСЧС сообщила, что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий – это около 63 тыс. объектов. Из них около трети оказались закрыты или непригодны к использованию.

Новости
Владимир Зеленский
Война с Россией
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