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"Укрытие для образования": Гончаренко центры представляют специальную марку, посвященную обучению детей и героизму учителей во время войны

14 февраля, 2023 вторник
16:07
Новости

14 февраля в Одессе презентовали и погасили специальную марку от образовательно-волонтерской сети Гончаренко центров. Она посвящена украинским детям и учителям, которые из-за полномасштабного вторжения России в последний год были вынуждены учиться и проводить уроки в подвалах, укрытиях, на парковках и т.д. Дизайн для нее специально разработала известная одесская иллюстраторка – Дария Филиппова. На марке изображен сборный образ учителя, защищающего усердную ученицу, пока за спиной разрываются снаряды

На презентации присутствовали основатель сети Алексей Гончаренко и директор Одесской дирекции "Укрпочты" Сергей Дрозд.

"Два года назад мы открыли первый Гончаренко центр в Одесской области и положили начало нашей сети образовательно-культурных центров. Через год, уже во время войны, мы открыли первый волонтерский Гончаренко центр тоже здесь, в Одессе. Два года нашей истории не перечеркнула война. Наши дети продолжают мечтать вступать в Гарвард и Оксфорд, смотреть Гарри Поттера в оригинале, рассказывать правду об этой войне всему миру, а для этого нужен английский, нужно хорошо сдавать экзамены и учиться дальше. Поэтому доступ к качественному образованию – это наша главная цель. Даже во время войны наши дети — смелые и сильные, учатся в подвалах, бомбоубежищах, онлайн и оффлайн. Российские ракеты не способны уменьшить жажду нового и остановить обучение. Наши учителя — настоящие герои, проводят уроки, несмотря ни на что. Именно этим маленьким героям и их преподавателям посвящена наша марка. Именно это подрастающее поколение – наша мотивация сражаться с врагом до последнего", – подчеркнул Алексей Гончаренко во время погашения марки.

Уникальную марку и конверты можно приобрести, а все вырученные средства сеть центров Гончаренко использует на нужды ВСУ.

Справка: Гончаренко центры – это самая негосударственная всеукраинская сеть бесплатных открытых образовательно-культурных и волонтерских пространств. Сеть была основана Алексеем Гончаренко в 2021 году для предоставления современного, качественного и доступного образования каждому жителю Украины. Сейчас в более чем 20 центрах по всей Украине преподают английский детям и взрослым, готовят подростков к экзаменам, проводят курсы по финансовой и медиаграмотности. С февраля 2022 года сеть, кроме образовательной программы, переформатировалась также в волонтерские хабы, где помогают переселенцам и военным.

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