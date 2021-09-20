Укртранснафта получила все документы для возобновления работы "трубопровода Медведчука"
"Укртранснафта" получила все необходимые документы для эксплуатации и надлежащего управления украинским участком нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление"
Об этом сообщила пресс-служба "Укртранснафты".
Согласно сообщению, компания получила все необходимые документы для эксплуатации и надлежащего управления украинским участком нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". В частности, "Укртранснафта" получила от Государственной таможенной службы регистрации создания зон таможенного контроля на терминалах в Смыге и Новоград-Волынском.
"Укртранснафта полностью подтверждает готовность оказывать услуги по транспортировке дизельного топлива транзитом и для нужд внутренних заказчиков и приглашает потенциальных партнеров (поставщиков горючего) к сотрудничеству", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее Укртранснафта подписала с Агентством розыска и менеджмента активов (АРМА) договор на управление украинской части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" сроком на 5 лет.
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