Укртранснафта получила все документы для возобновления работы "трубопровода Медведчука"

Об этом сообщила пресс-служба "Укртранснафты".



Согласно сообщению, компания получила все необходимые документы для эксплуатации и надлежащего управления украинским участком нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". В частности, "Укртранснафта" получила от Государственной таможенной службы регистрации создания зон таможенного контроля на терминалах в Смыге и Новоград-Волынском.



"Укртранснафта полностью подтверждает готовность оказывать услуги по транспортировке дизельного топлива транзитом и для нужд внутренних заказчиков и приглашает потенциальных партнеров (поставщиков горючего) к сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Укртранснафта подписала с Агентством розыска и менеджмента активов (АРМА) договор на управление украинской части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" сроком на 5 лет.