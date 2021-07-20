Укртрансбезпека запустила кабинет перевозчика: какие услуги там есть

Об этом пресс-служба Министерства инфраструктуры сообщила в Facebook.



"Первым этапом запуска системы станет предотвращение целом ряде коррупционных рисков при заказа, выдачи и учета документов на международные перевозки", - говорится в сообщении.



Так, отметили в пресс-службе, кабинет перевозчика вводит прозрачный и поняли для всех игроков рынка распределение документов, который происходит в онлайн режиме.



Следовательно, в публичном доступе будет информация о всех выданных, имеющихся и использованных разрешений на международные перевозки как на пунктах выдачи, так и на складе Укртрансбезпекы.



Кроме того, добавили в ведомстве, будет отменена оплата за бронирование разрешений. Останется только оплата админсбора, как и при предоставлении всех административных услуг.



"Речь идет о десятках миллионов гривен, которые собирались с перевозчиков за администрирование только одной из услуг. Для понимания, за весь 2020 год и первое полугодие 2021 с рынка в целом дополнительно было собрано 32515292 грн - фактически за предоставление государственной услуги", - пояснили в Мининфраструктуры.



Кроме того, на платформе уже работает модуль онлайн-заказа и учета разрешений на международные грузоперевозки.



Планируется, что платформа также откроет доступ к конкурсу по распределению книг ЕКМТ и к разрешений на осуществление пассажирских перевозок. Через систему также введут учет разрешительных документов через штрих-коды и круглосуточное видеонаблюдение на пунктах выдачи разрешений.



В пресс-службе отметили, что благодаря новой платформе перевозчиков удастся минимизировать человеческий фактор в процессе выдачи и контроля за разрешениями на международные перевозки для ликвидации коррупционных рисков.

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