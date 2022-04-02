Укртелеком восстановил связь везде, кроме Луганщины, а Vodafone возле Ирпеня установил первую станцию на базе Starlink, - Госспецсвязи

Об этом сообщает Телеграмм канал Госспецсвязи.

Что касается покрытия мобильной связью, наиболее проблемными регионами остаются Донецкая, Киевская и Черниговская области. В то же время операторы начали работы по восстановлению связи в населенных пунктах Киевщины, освобожденных от оккупантов. Vodafone запустил вблизи Ирпеня и Романовки первую базовую станцию, работающую благодаря оборудованию Starlink компании SpaceX.

Специалисты Укртелекома восстановили поврежденные магистральные линии и предоставление услуг в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. В настоящее время услуги компании предоставляются во всех областях, кроме Луганской области.

Украинское телевидение продолжает выходить в эфир на подавляющем большинстве не оккупированных территорий. Концерн радиовещания радиосвязи и телевидения, относящийся к сфере управления Госспецсвязи, поддерживает работу соответствующей инфраструктуры, чтобы украинцы могли получать правдивую информацию. Спутниковое вещание работает стабильно.

Напомним, сегодня Министерство цифровой трансформации сообщило, что после победы в войне с Россией вместе с Илоном Маском будет построена собственная наземная станция Starlink, чтобы улучшить качество спутникового Интернета для всех украинцев.

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