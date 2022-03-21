Укртелеком восстановил интернет в Херсонской области

Об этом передает Госспецсвязи .



В настоящее время интернет работает во всех областях, кроме Черниговской и Луганской. Также специалисты продолжают возобновление интернета в Донецкой области, где не удалось закончить ремонтные работы 20 марта.

Вечером 21 марта компании удалось восстановить связь в оккупированном Херсоне и области. Пользователи могут снова пользоваться интернетом.



С утра Укртелеком возобновил предоставление услуг в Запорожской области: сейчас там работает уже 70% районных узлов связи. Вечером специалисты возобновили интернет-доступ в Донецкой области. Сейчас в области работают 65% районных узлов, остальные пока недоступны из-за локальных повреждений сети.



Раньше оккупанты штурмовали город и там пропала связь и интернет.



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