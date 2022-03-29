Укртелеком подвергся массовой кибератаке, она нейтрализована, - Госспецсвязь

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации, передает Эспрессо.TV .

"Сейчас массированная кибератака на Укртелекоме нейтрализована. Идет восстановление предоставления услуг", - заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Отмечается, что сегодня на IT-сектор Укртелекома была совершена мощная враждебная кибератака. Для сохранения сетевой инфраструктуры и продолжения предоставления сервисов ВСУ, других военных формирований и пользователей критической инфраструктуры Укртелеком временно ограничил предоставление услуг для большинства частных пользователей и бизнес клиентов.

Специалисты Госспецсвязи оперативно отреагировали на ситуацию, благодаря чему атака была отбита.

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