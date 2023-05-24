Укртатнафта перевела в бюджет более 1,2 млрд грн налогов, не уплаченных предыдущими собственниками

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Расследование СБУ и БЭБ по коррупционным схемам бывшего руководства "Укрнафты" и "Укртатнафты" привели к тому, что в бюджет Украины дополнительно поступило 1,2 миллиарда гривен от нового руководства компании.

Нынешнее руководство ОАО "Укртатнафта" перечислило соответствующую сумму государству как неуплаченные налоги предыдущего владельца.

В то же время бывшему руководителю, который находится под стражей, сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

Отмечается, что возвращенные средства будут направлены на обеспечение потребностей украинской армии.