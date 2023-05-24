Укртатнафта перевела в бюджет более 1,2 млрд грн налогов, не уплаченных предыдущими собственниками
Нынешнее руководство ПАО "Укртатнафта" возвратило государству более 1,2 млрд грн неуплаченных налогов предыдущими владельцами
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Расследование СБУ и БЭБ по коррупционным схемам бывшего руководства "Укрнафты" и "Укртатнафты" привели к тому, что в бюджет Украины дополнительно поступило 1,2 миллиарда гривен от нового руководства компании.
Нынешнее руководство ОАО "Укртатнафта" перечислило соответствующую сумму государству как неуплаченные налоги предыдущего владельца.
В то же время бывшему руководителю, который находится под стражей, сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов.
Отмечается, что возвращенные средства будут направлены на обеспечение потребностей украинской армии.
- 1 февраля Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в доме миллиардера Игоря Коломойского по делу о присвоении бывшим топменеджментом Укрнефти и Укртатнефти 40 млрд. грн.
- Впоследствии СБУ и БЭБ сообщили о подозрении главной бухгалтере Укртатнафты, она фигурирует в схеме хищения средств Укрнафты и Укртатнафты на 40 млрд. грн.
- Служба безопасности Украины изъяла у Укрнафты и Укртатнафты более 16 тыс. тонн нефтепродуктов на общую стоимость около 800 млн. грн.
- Бывшему исполняющему обязанности первого заместителя председателя Правления компании "Укртатнафта" (2019-2022 гг.) сообщили еще об одном подозрении в завладении чужим имуществом.
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